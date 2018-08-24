Лавров анонсировал встречи российских и турецких министров

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время состоятся встречи российских министров с их турецкими коллегами, отметив, что контакты на высшем уровне всегда находятся на повестке дня.

Лавров подчеркнул, что контакты между РФ и Турцией достигли небывалой интенсивности, напомнив о своем недавнем визите и поездке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Анкару и указав, что сегодняшняя встреча с главой турецкого МИД стала шестой в этом году.

"В ближайшее время планируются контакты по линии других министерств и ведомств. Конечно же, у нас всегда на повестке дня график контактов наших президентов", — сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.