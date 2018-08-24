Жители Южной Кореи отправились в КНДР на вторую встречу разделенных семей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Группа из 81 южнокорейца отправилась в пятницу в "Алмазные горы" – Кымгансан на юго-востоке КНДР для участия во второй встрече разделенных Корейской войной семей, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что встреча будет проходить три дня. За эти дни семьям позволят провести вместе 12 часов.

В конце июня представители Южной Кореи и КНДР в ходе переговоров по линии Красного Креста договорились о встречах разделенных войной семей 20-26 августа. Первая группа семей приняла участиe во встрече 20-22 августа.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от демилитаризованной зоны в горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута в конце апреля на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Корея была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны военно-демаркационной линии.

По данным южнокорейских властей, около 66 тысяч граждан Республики Корея разобщены со своим родственниками из КНДР со времени войны. Всего до сих пор двум корейским государствам удалось провести встречи свыше 22 тысяч человек из 4,5 тысячи семей, разделенных национальным расколом Кореи.