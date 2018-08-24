МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Убитый израильскими силами вооруженный человек был сотрудником организации "Врачи без границ" (MSF, фр. Médecins sans frontières), сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

По данным газеты, санитар организации "Врачи без границ" Хани аль-Мадждалави был убит в понедельник в перестрелке с силами обороны Израиля, произошедшей после того, как он пытался проникнуть через пограничный забор в сектор Газа.

"Вооруженный мужчина из Газы, убитый израильскими силами во время столкновений на границе на этой неделе, работал на "Врачей без границ", — пишет газета.

Согласно заявлению управления координатора действий правительства на территориях, аль-Мальджалави выстрелил из винтовки по израильским военным и бросил взрывное устройство. Брат погибшего заявил, что санитар купил оружие на свои деньги, отметив, что он действовал независимо от организации. Израильские солдаты во время инцидента не пострадали.

Управление подчеркнуло, что оно ждет объяснения от международной организации. Как отмечает издание, "Врачи без границ" на данный момент не прокомментировали инцидент.

По данным газеты, на территории Газы находятся три центра по оказанию помощи при травмах и ожогах, принадлежащих организации "Врачи без границ".