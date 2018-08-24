Рябков рассказал, как США пытаются воздействовать на Россию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США пытаются воздействовать на Россию путем уголовного преследования российских граждан, если бы Вашингтон был реально заинтересован в улучшении отношений с Москвой, то мог бы пойти на "шаги гуманитарного характера" в отношении россиян Марии Бутиной и Константина Ярошенко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

"Мы не слезаем — извините за такой жаргон — с американских властей, добиваясь от них, по крайней мере, облегчения режима содержания наших соотечественников", — заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос о ситуации вокруг Бутиной и Ярошенко.

Он подчеркнул, что российские дипломаты регулярно посещают задержанных, добиваются возможности, чтобы россияне, оказавшиеся в заключении в США, имели возможность пользоваться телефоном и электронной почтой.

"Со здоровьем и у Марии Бутиной, и у Константина Ярошенко есть проблемы. Мы все время требуем от американских правоохранителей, чтобы нашим соотечественникам оказывалась более квалифицированная медицинская помощь, чем та, которую они получают. Мы политически нажимаем и будем нажимать на администрацию США, но пока не встречаем никакого отклика", — отметил Рябков.

Он добавил, что "американцы зациклены на том, что люди, которые попали в жернова их правоохранительной системы, которым вынесены приговоры, должны отбывать свои сроки".

"Это одна из вопиющих сторон того беззакония, которое США творят по отношению к российским гражданам. Такими методами американская администрация пытается воздействовать на нашу страну. Если бы в Вашингтоне были реально заинтересованы в нормализации отношений с Россией, то могли бы прежде всего пойти на шаги гуманитарного характера, касающиеся этих случаев", — пояснил Рябков.

Он вновь призвал Вашингтон прекратить "охоту за российскими гражданами по всему миру по надуманным обвинениям". "Американские так называемые правоохранительные органы решают свои проблемы. Здесь, к сожалению, нет никакого движения к лучшему, никакого просвета не наблюдается, но это только добавляет нам энергии и настойчивости в нашей работе, в борьбе, которую мы будем продолжать", — заключил Рябков.