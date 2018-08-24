В Москве опасаются, что договор по открытому небу будет потерян из-за США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Существуют опасения, что из-за действий США договор по открытому небу может быть потерян, Россия призывает решать разногласия на паритетной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас немало претензий к США в этих сферах. Нужно решать их на паритетной основе. Россия вносила соответствующие предложения, но на фоне продолжающейся раскрутки обвинений нашей страны во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях появилось и новое явление, а именно — предписания Конгресса администрации США не финансировать некоторые работы по тематике договора. Мы можем потерять и этот договор", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".