ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (192)

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 11 раз", — сказал представитель ведомства журналистам.

Он добавил, что силовики выпустили по территории ДНР 15 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

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