Рябков назвал действия США в отношении сделки с Ираном шантажом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Действия США в отношении сделки с Ираном — это шантаж и запугивание в том числе и собственных союзников, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Такое впечатление, что у американцев санкции по любому поводу — единственный инструмент внешней политики… Мы это видим на примере Ирана. Это же шантаж и запугивание, в том числе и собственных союзников", — сказал Рябков в интервью журналу " Международная жизнь ".

По его словам, смысл сигнала, который направляется из Вашингтона, понятен: либо вы будете продолжать то, что считаете правильным по Ирану, но тогда мы вас накажем нашими санкциями, либо вы будете иметь все преимущества свободной работы на сверхъемком и суперперспективном американском рынке, но при условии, что вы уйдете из Ирана.

"То есть, достигается двойная цель: попытка экономического удушения страны, которая в силу каких-то причин не устраивает США, и одновременно консолидация вокруг США тех, кто готов следовать американскому курсу. Санкции как единственное средство обеспечения национальных интересов", — заключил замглавы МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.