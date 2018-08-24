Порошенко принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости Украины

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко с женой и детьми в пятницу принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости страны, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Кроме того, на молитве за страну присутствовали предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава неканонической церкви на Украине Филарет, глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.