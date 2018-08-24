Порошенко принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости Украины

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко с женой и детьми в пятницу принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости страны, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Также на молебен в Софийский собор в Киеве прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, вице-премьер Геннадий Зубко и другие.

Кроме того, на молитве за страну присутствовали предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава неканонической церкви на Украине Филарет, глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.