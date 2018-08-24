В ЛНР призвали миссию ОБСЕ дать оценку обстрелу поселка в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (191)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня призывает Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ дать оценку обстрелу поселка Донецкий в Донбассе.

В четверг Народная милиция ЛНР заявила об обстреле подконтрольного ополченцам населенного пункта Донецкий у линии соприкосновения, повреждения получили жилые дома и машина, развозившая хлеб.

"Представительство ЛНР в СЦКК призывает СММ ОБСЕ дать соответствующую оценку грубейшим нарушениям минских соглашений украинской стороной", — говорится в пятницу в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По уточненным данным, повреждения получили дома и хозяйственные постройки по четырем адресам. Пострадавших среди мирных жителей нет.