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Вышинский сто дней находится под арестом

Сюжет:
Задержание Кирилла Вышинского (330)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фотоРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сто дней назад в Киеве был арестован руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Заложник у преступников против человечности". Эксперты о деле Вышинского

Пятнадцатого мая сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан Вышинский. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал журналиста на 60 дней. 11 июля защита потребовала избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, однако суд продлил арест до 13 сентября. 6 августа апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания Вышинского под стражей на пять дней — до 8 сентября.

В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Европейская федерация журналистов настаивает на освобождении Вышинского

Сразу после ареста Вышинского нарушение свободы прессы осудила Европейская федерация журналистов, опубликовав коммюнике на специальной платформе Совета Европы. "В ответе, опубликованном на той же платформе 12 июля, украинское правительство пытается оправдать арест. Но они приводят серию фактов, которые всего лишь являются частью профессии журналиста Вышинского и его коллег. Их упрекают в том, что они писали о референдуме в Крыму. Но это — работа любого уважающего себя журналиста. Из ответа видно, что работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать", — заявил РИА Новости генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

"Кирилл оказался в заложниках большой политической игры, увядающего рейтинга Петра Порошенко, — считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. — У действующего президента скоро выборы, ему жизненно важно поддерживать и формировать образ врага в лице России, ему важно изолировать информационное пространство Украины от независимой и объективной информации о том, что происходит в самой Украине и за ее пределами".

В конце июля первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену Вышинского, если такое предложение поступит, хотя вопрос обмена уже неоднократно обсуждали представители РФ и Украины. По мнению председателя Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, эту проблему, учитывая наличие у журналиста двойного гражданства, можно решить. "Было бы желание, но желание должно быть проявлено с двух сторон", — сказал глава СПЧ, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Вышинского на кого-то из украинских заключенных в РФ.

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