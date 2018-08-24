Скотта Моррисона избрали новым премьером Австралии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны избран казначей правительства Скотт Моррисон, сообщает телеканал АВС.

Выборы нового партийного лидера прошли в пятницу днем на собрании парламентской фракции либералов.

Экс-премьер Малькольм Тернбулл накануне заявил, что уйдет из политики, если его коллеги организуют голосование по вопросу о главе партии.

На смену Тернбуллу, помимо Моррисона, претендовали бывший глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования.

Во втором туре Моррисон одержал победу, набрав 45 голосов против 40 у своего соперника.