Антонов считает, что переписывание истории войны оскверняет память погибших

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны оскорбляют память погибших, которые представляли самые разные народы СССР, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Наша священная обязанность – сохранить память о миллионах наших соотечественников, которые приближали Победу, героически сражаясь на фронте и в составе партизанских отрядов, а также трудясь в тылу. Свой неоценимый вклад в общее дело внесли все без исключения республики Советского Союза", — сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю 75-й годовщины битвы на Курской дуге.

По его словам, нельзя допустить, чтобы история Второй мировой войны переписывалась "по чьей-то прихоти".

"Любые попытки ее фальсификации оскверняют светлую память отдавших свои жизни ради защиты Родины героев: почти 7 миллионов русских, более 1,5 миллионов украинцев, свыше 600 тысяч белорусов, сотен тысяч казахов, узбеков, армян, грузин, азербайджанцев, десятков тысяч туркмен, киргизов и таджиков", — напомнил дипломат.

"Мы будем решительно бороться с любыми попытками дискредитации беспримерного подвига наших предков. Мы чтим бессмертный подвиг наших народов, который является образцом патриотизма, примером для будущих поколений и которому мы обязаны своей жизнью. Доблесть и отвага наших ветеранов никогда не будет предана забвению", — подчеркнул Антонов.