Антонов напомнил, как СССР и США вместе сражались во Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что СССР и США в годы Второй мировой войны "выступили единым фронтом" в борьбе с общим врагом, взаимная помощь способствовала успеху военных операций армий двух стран.

"Говоря о Великой Победе, мы обращаемся к временам, когда Советский Союз и США выступали единым фронтом в непримиримой борьбе с общим врагом. Советские воины остановили натиск немецко-фашистских захватчиков, используя оружие, в том числе поставленное по ленд-лизу американскими союзниками", — заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю 75-й годовщины битвы на Курской дуге.

"Ожесточенное сопротивление Красной Армии, сковавшей основные силы немецких войск, во многом способствовало успешной высадке англо-американских войск на Сицилии, которая началась через четыре дня после начала Курской битвы", — отметил он.