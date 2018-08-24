МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик раскритиковал решение властей в Сараево о запрете на въезд в страну российскому писателю Захару Прилепину и назвал его постыдным.

"Постановление Агентства разведки и безопасности БиГ о запрете на въезд писателю Захару Прилепину, российскому гражданину, на территорию страны по, как указано, соображениям безопасности — постыдное, недопустимое и направлено против друга Республики Сербской", — цитирует Додика телеканал РТРС.

Глава республики также потребовал, чтобы постановление было отменено. Он выразил возмущение тем, что в Боснии и Герцеговине посчитали "угрозой безопасности" Прилепина, а не людей, воевавших в Сирии на стороне боевиков и возвращающихся в страну.

Запрет на въезд

"Запрет на въезд российскому писателю на территорию БиГ рассматриваю как участие структур безопасности БиГ в антироссийской истерии", — подчеркнул Додик. Он также обратил внимание на то, что эту повестку стране навязывают западные государства.

Ранее сам Прилепин сообщил РИА Новости, что ему не разрешили въехать в Боснию, куда он направлялся из Белграда, чтобы принять участие в фестивале в Баня-Луку.

"Меня задержали на границе Боснии, час пробивали, как террориста, и сказали, что проехать не могу", — сообщил писатель.

Он рассказал, что собирался прибыть в страну в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича. Выступление Прилепина было запланировано на 24 августа.

Реакция посольства

Писатель также отметил, что въезд на территорию Боснии и Герцеговины ему запретили весной, так как он якобы "несет угрозу государственности и международным отношениям".

В российском посольстве выразили сожаление, что власти страны отказали Прилепину во въезде. Дипмиссия обратилась за разъяснениями в МИД республики.

В сообщении диппредставительства говорится, что Прилепин — известный писатель не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину.