МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик раскритиковал решение властей в Сараево о запрете на въезд в страну российскому писателю Захару Прилепину и назвал его постыдным.
"Постановление Агентства разведки и безопасности БиГ о запрете на въезд писателю Захару Прилепину, российскому гражданину, на территорию страны по, как указано, соображениям безопасности — постыдное, недопустимое и направлено против друга Республики Сербской", — цитирует Додика телеканал РТРС.
Глава республики также потребовал, чтобы постановление было отменено. Он выразил возмущение тем, что в Боснии и Герцеговине посчитали "угрозой безопасности" Прилепина, а не людей, воевавших в Сирии на стороне боевиков и возвращающихся в страну.
Запрет на въезд
Ранее сам Прилепин сообщил РИА Новости, что ему не разрешили въехать в Боснию, куда он направлялся из Белграда, чтобы принять участие в фестивале в Баня-Луку.
"Меня задержали на границе Боснии, час пробивали, как террориста, и сказали, что проехать не могу", — сообщил писатель.
Он рассказал, что собирался прибыть в страну в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича. Выступление Прилепина было запланировано на 24 августа.
Реакция посольства
В российском посольстве выразили сожаление, что власти страны отказали Прилепину во въезде. Дипмиссия обратилась за разъяснениями в МИД республики.
В сообщении диппредставительства говорится, что Прилепин — известный писатель не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину.