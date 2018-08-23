В Донбассе приостановили работу пропускного пункта "Майорское"

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Украинские силовики в четверг заявили, что работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донбассе приостановлена из-за обстрелов.

Ранее украинские силовики обвинили ополченцев в обстреле этого контрольно-пропускного пункта.

"Осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорское" на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка — Бахмут", — говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил Украины в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что об этом решении проинформирован первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, а также руководитель донецкого офиса ОБСЕ Ольга Скриповская.

Через КПВВ "Майорское" проходит один из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек. Силовики заявили, что за последние три месяца КПВВ три раза подвергался обстрелам, в результате которых повреждена инфраструктура пункта пропуска и частично разрушены защитные сооружения.