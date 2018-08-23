В ООН назвали ЧМ в Москве главным объектом пропагандистской кампании ИГ*

ООН, 23 авг — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу, который прошел Москве, был главным объектом пропагандистской кампании террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ* генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Организованный ФИФА чемпионат мира 2018 года стал главным объектом пропагандистской кампании, организаторы которой стремились вдохновить террористов-одиночек или небольшие группы на совершение терактов во время турнира", — говорится в докладе.
"В последнее время наблюдается переход к новой тактике: если раньше теракты совершались под руководством и при поддержке центра, то теперь они занимаются подстрекательством — явный признак того, что группа утратила способность проводить операции за пределами районов своего базирования", — отмечается в докладе.
Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоялись в 11 городах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.