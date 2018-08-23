При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что 26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды.

По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "Аль-Масиры", погибли 22 ребенка и 4 женщины.

Ситуация в Йемене

В начале августа при обстреле автобуса в йеменском городе Саада погибли 50 человек, пострадали 77.

Телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что ракета принадлежала коалиции и была нацелена на пусковые установки повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в йеменской Сааде, ранее запустивших ракету по саудовскому городу Джизан.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.