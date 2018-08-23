В ОП назвали Вышинского заложником рейтинга Порошенко

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, фактически превратили в заложника, и нет никакой уверенности в том, что его опустят на свободу 8 сентября, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Мы все ждем, когда наступит 8 сентября, потому что, по идее, истекает срок нахождения под стражей Кирилла Вышинского, но я абсолютно уверен, что власти Украины найдут новый повод задержать его и оставить под стражей. Они фактически превратили его в заложника", — говорит Малькевич.
По его мнению, действующий президент Украины Петр Порошенко перед выборами будет пытаться "максимально взвинтить ситуацию" и идти "на сознательную эскалацию конфликта", чтобы сплотить граждан Украины против России и поднять свои рейтинги, которые сейчас невысоки. В этой ситуации, полагает член ОП РФ, власти Украины не заинтересованы в том, чтобы отпустить Вышинского на свободу.
Малькевич напомнил, что международные журналистские организации встали в истории с Вышинским на сторону России, при этом он не скрывает удивления, что "относительно небольшое государство, которое находится в полном раздрае, продолжает демонстративно игнорировать реакцию международной общественности".
Он подчеркнул, что права российских журналистов на Украине нарушаются постоянно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, меры Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.