В ОП назвали Вышинского заложником рейтинга Порошенко

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, фактически превратили в заложника, и нет никакой уверенности в том, что его опустят на свободу 8 сентября, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В пятницу, 24 августа, будет 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

"Мы все ждем, когда наступит 8 сентября, потому что, по идее, истекает срок нахождения под стражей Кирилла Вышинского, но я абсолютно уверен, что власти Украины найдут новый повод задержать его и оставить под стражей. Они фактически превратили его в заложника", — говорит Малькевич.

По его мнению, действующий президент Украины Петр Порошенко перед выборами будет пытаться "максимально взвинтить ситуацию" и идти "на сознательную эскалацию конфликта", чтобы сплотить граждан Украины против России и поднять свои рейтинги, которые сейчас невысоки. В этой ситуации, полагает член ОП РФ, власти Украины не заинтересованы в том, чтобы отпустить Вышинского на свободу.

"Мы же видим рейтинги — они открыты. Он с треском проигрывает выборы уже в первом туре, он не выходит даже во второй тур. Единственный его шанс — это максимально взвинтить ситуацию… что позволит людей собрать, сплотить вокруг идеи "Родина в опасности". Это же отработанная технология, она, к сожалению, проверена временем", — отметил собеседник агентства.

Малькевич напомнил, что международные журналистские организации встали в истории с Вышинским на сторону России, при этом он не скрывает удивления, что "относительно небольшое государство, которое находится в полном раздрае, продолжает демонстративно игнорировать реакцию международной общественности".

Он подчеркнул, что права российских журналистов на Украине нарушаются постоянно.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, меры Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.