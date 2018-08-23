МИД надеется на участие Кабула во встрече по Афганистану в Москве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает на участие представителей Кабула в заседании Московского формата, которое состоится 4 сентября, заявили в четверг в МИД РФ.

"Как мы уже неоднократно подчеркивали, главной целью Московского формата, в котором участвуют все соседи Афганистана и другие заинтересованные страны, является формирование благоприятных условий и содействие скорейшему запуску процесса национального примирения в интересах прекращения братоубийственной войны, становления мирного и независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркоугрозы. Эти усилия предпринимаются в русле соответствующих резолюций СБ ООН, итоговых документов целого ряда международных конференций, в том числе принятой в марте 2018 г. Ташкентской декларации", — заявили в МИД РФ.

Ранее МИД Афганистана выступил с заявлением о том, что примет участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану только в случае согласия талибов на прямые переговоры с представителями афганского правительства "на полях" данного мероприятия.

"Приглашение на московскую встречу представителей ДТ нацелено на то, чтобы напрямую довести до вооруженной афганской оппозиции коллективный призыв к установлению мира в Афганистане. Разумеется, задача налаживания мирного процесса в ИРА – не из легких и вряд ли быстродостижима. Рассматриваем московскую встречу как важный шаг в направлении всеобъемлющего афганского урегулирования. Рассчитываем на участие представителей Кабула в заседании Московского формата, которое состоится 4 сентября", — подчеркнули в МИД РФ.