МИД надеется на участие Кабула во встрече по Афганистану в Москве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает на участие представителей Кабула в заседании Московского формата, которое состоится 4 сентября, заявили в четверг в МИД РФ.
Ранее МИД Афганистана выступил с заявлением о том, что примет участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану только в случае согласия талибов на прямые переговоры с представителями афганского правительства "на полях" данного мероприятия.
"Приглашение на московскую встречу представителей ДТ нацелено на то, чтобы напрямую довести до вооруженной афганской оппозиции коллективный призыв к установлению мира в Афганистане. Разумеется, задача налаживания мирного процесса в ИРА – не из легких и вряд ли быстродостижима. Рассматриваем московскую встречу как важный шаг в направлении всеобъемлющего афганского урегулирования. Рассчитываем на участие представителей Кабула в заседании Московского формата, которое состоится 4 сентября", — подчеркнули в МИД РФ.