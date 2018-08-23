МАДРИД, 23 авг — РИА Новости. МИД Испании подаст в суд иск на женералитет Каталонии из-за возобновления работы ее представительств за рубежом, сообщило ведомство.
МИД Испании считает, что решение о возобновлении работы каталонских представительств в этих странах, прекращенной в конце октября прошлого года после введения прямого правления Мадрида, было принято с нарушением законодательства страны.
В частности, женералитет должен был заранее согласовать этот вопрос с правительством Испании, после чего МИД оценил бы целесообразность, а министерство развития — эффективность с точки зрения траты государственных средств.
При этом женералитет заявил МИД, что ни одного нового представительства не открывается, а возобновляют работу те, которые были закрыты после применения 155 статьи конституции в конце октября прошлого года. Однако эти представительства, считают в министерстве, также открывались с нарушением законодательства, в связи с чем правительство уже подавало судебные иски.
Тем не менее, несмотря на отсутствие одобрения властей Испании, женералитет восстановил работу представительств в Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии и объявил конкурсы на посты директоров во Франции и США.
Новое правительство Каталонии во главе с Кимом Торрой, продолжающее настаивать, что конечная цель — самоопределение Каталонии и провозглашение республики, приняло в одностороннем порядке решение вновь открыть представительства, приняв соответствующий декрет 26 июня этого года. Женералитет заявил, что его цель — восстановить работу всех ранее закрытых представительств девяти представительств, а также открыть новые на Ближнем Востоке и в Северной Африке.