МАДРИД, 23 авг — РИА Новости. МИД Испании подаст в суд иск на женералитет Каталонии из-за возобновления работы ее представительств за рубежом, сообщило ведомство.

В частности, речь идет о представительствах в Великобритании и Ирландии, Германии, США, Италии, Швейцарии и Франции.

МИД Испании считает, что решение о возобновлении работы каталонских представительств в этих странах, прекращенной в конце октября прошлого года после введения прямого правления Мадрида, было принято с нарушением законодательства страны.

В частности, женералитет должен был заранее согласовать этот вопрос с правительством Испании, после чего МИД оценил бы целесообразность, а министерство развития — эффективность с точки зрения траты государственных средств.

Женералитет сообщил в МИД о своем решении создать представительств за 24 часа до принятия декрета 26 июня, в связи с чем необходимые процедуры не были проведены.

При этом женералитет заявил МИД, что ни одного нового представительства не открывается, а возобновляют работу те, которые были закрыты после применения 155 статьи конституции в конце октября прошлого года. Однако эти представительства, считают в министерстве, также открывались с нарушением законодательства, в связи с чем правительство уже подавало судебные иски.

Тем не менее, несмотря на отсутствие одобрения властей Испании, женералитет восстановил работу представительств в Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии и объявил конкурсы на посты директоров во Франции и США.

Представительства автономного сообщества были закрыты решением испанского правительства в конце октября прошлого года после введения прямого правления Мадрида, поскольку их существование противоречит конституции — внешняя политика осуществляется центральными властями. Единственным исключением стало представительство Каталонии в Брюсселе, но и его руководитель был смещен с должности.

Новое правительство Каталонии во главе с Кимом Торрой, продолжающее настаивать, что конечная цель — самоопределение Каталонии и провозглашение республики, приняло в одностороннем порядке решение вновь открыть представительства, приняв соответствующий декрет 26 июня этого года. Женералитет заявил, что его цель — восстановить работу всех ранее закрытых представительств девяти представительств, а также открыть новые на Ближнем Востоке и в Северной Африке.