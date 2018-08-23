Лавров в разговоре с Помпео призвал прекратить преследование Бутиной

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео призвал незамедлительно прекратить преследование россиянки Марии Бутиной, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Российский министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России М.В.Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с К.В.Ярошенко, В.А.Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, в пятницу ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

Российские дипломаты экстренно посетили в субботу россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.