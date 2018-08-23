Суд в Херсоне арестовал пятого подозреваемого в покушении на чиновницу

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Суд на Украине арестовал пятого подозреваемого в покушении на убийство чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, сообщил в четверг первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Только что судом избрана мера пресечения — содержание под стражей пятому участнику нападения на Екатерину Гандзюк. Во время совершения преступления он также получил значительный ожог частей своего тела", — написал Аброськин на странице в Facebook.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу. Суд арестовал четверых.