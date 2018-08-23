На встрече с Патрушевым Болтон не озвучил обвинений в адрес России

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. В ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно, заявил по итогам переговоров в Женеве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Важно отметить, что никаких обвинений в наш адрес во время встречи не прозвучало. Работа шла конструктивно. Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", — сказал он.