Болтон рассказал о диалоге с Россией по СНВ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с Николаем Патрушевым в Женеве, Швейцария. 23 августа 2018

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с Николаем Патрушевым в Женеве, Швейцария. 23 августа 2018

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США пока находятся на ранней стадии в дискуссиях о судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), дата новых переговоров по продлению договора не согласована.

"Мы не установили даты переговоров по СНВ… Мы находимся на очень ранней стадии процесса обсуждения того, что мы собираемся делать с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", — заявил Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.