В ДНР не исключили проведения выборов и референдума о будущем Донбасса

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика может провести очередные выборы главы и парламента ДНР, а также референдум о будущем Донбасса, если Киев не продлит действие закона об особом статусе региона, заявил журналистам полпред республики в контактной группе Денис Пушилин.

Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе. Таким образом, действие закона истекает в октябре 2018 года. В законе об особом статусе Донбасса говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года.

"Решение (о проведении или переносе выборов — ред.) не принято, дискуссии продолжаются. Один из возможных сценариев, если Украина не продлит действия закона об особом статусе, нам придется предпринимать конкретные шаги", — сказал Пушилин.

Он отметил, что в этом случае будет стоять вопрос не только о проведении очередных выборов главы и парламента республики, "это дополнится вопросами выборов в органы местного самоуправления и возможности проведения референдума с более четким вопросом о будущем Донбасса".