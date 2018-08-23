Болтон заявил, что обсудил с Патрушевым все аспекты двусторонних отношений

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений, в том числе вопросы контроля за вооружениями.

"Итак, то, что мы сделали сегодня, рассмотрели весь спектр вопросов, которые есть у двух стран по контролю за вооружениями, кругу двусторонних вопросов, борьбе с терроризмом, нелегальной иммиграции, вопросам, связанным с киберсферой", — заявил Болтон.

Встреча Патрушева и Болтона состоялась в четверг в Женеве.