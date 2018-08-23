В МИД согласовывают новые даты поездки японской бизнес-миссии на Курилы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Поездка японской бизнес-миссии на Курильские острова была перенесена на более поздний срок, новые даты согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В силу погодных условий российская делегация, которая находилась в Южно-Сахалинске, не смогла вылететь на острова. При этом произошла задержка и с выездом из города Немуро японских участников миссии. С учетом всех этих обстоятельств было принято решение о переносе поездки на более поздний срок. Японской стороне предложено оперативно согласовать новые даты бизнес-миссии по дипломатическим каналам", — сообщила Захарова.

Третья японская бизнес-миссия должна была посетить острова в рамках соглашения между лидерами России и Японии для обсуждения перспектив совместной с Россией хозяйственной деятельности там. Как и две предыдущих, эту миссию возглавлял Эйити Хасэгава, специальный советник премьер-министра Японии. В состав бизнес-миссии вошли японские бизнесмены и чиновники.