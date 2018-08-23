МИД оценил заявления США о планах Филиппин по российскому оружию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Попытки США вынудить Филиппины отказаться от закупки российских вооружений в пользу американского оружия являются примером недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Замглавы Пентагона по безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что планы Филиппин закупить российскую военную технику могут навредить сотрудничеству с США, притом что Вашингтон более выгодный партнер. Комментируя планы Филиппин по закупке российской техники, Шривер заявил журналистам в Маниле, что Филиппинам "следует хорошо подумать об этом".

"Помимо того, что это все являет собой яркий пример недобросовестной конкуренции, стремление продвинуть интересы собственного промышленного комплекса, такие выпады свидетельствуют о том, что США усиливают пропагандистскую работу по приданию ВТС с другими странами такого негативного политического окраса", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия считает такое поведение неприемлемым.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Филиппины заинтересованы в закупке военных вертолетов, автотехники и стрелкового оружия российского производства. Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Манила не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.