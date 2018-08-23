В Бельгии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в ресторане

БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо были госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии, после нападения с ножом на посетителей ресторана в бельгийском городе Моресне-Шапель в среду вечером, сообщила в четверг РИА Новости представитель региональной прокуратуры Надеж Ванкрейбек.

Накануне бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер сообщил, что несколько человек, по предварительным данным, стали жертвами нападения с ножом на востоке Бельгии, злоумышленник был обезврежен, связи с терроризмом нет.

"В среду 22 августа в районе 17.00 экстренные службы получили вызов в связи с применением холодного оружия в Моресне, у ресторана Le Ramier. На месте скончались три человека. Еще четверо были госпитализированы службами спасения", — сообщила Ванкрейбек. По ее словам, сохраняется угроза для жизни одного из пострадавших, состояние еще одного оценивается как серьезное.

По данным прокуратуры, предварительное расследование показывает, "инцидент произошел в контексте конфликтного расставания".

"В ресторан вошел 52-летний мужчина и ударил ножом управляющую, ее свекровь и дочь управляющей, которая была с ним в отношениях. Злоумышленник скончался на месте преступления", — сообщила сотрудница ведомства, добавив, что пострадали также очевидцы нападения.

"Расследование продолжается для установления точных обстоятельств этой драмы", — заключили в ведомстве.