МИД подтвердил готовность работать вместе с Лондоном по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. РФ подтверждает готовность к совместной с Великобританией работе по "делу Скрипалей", расследование должно быть объективным и транспарентным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По-прежнему твердо настаиваем на объективном, независимом и транспарентном расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери, подтверждаем готовность к совместному расследованию по данным вопросам и ожидаем предметной реакции на запросы о правовой помощи Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Лондон в связи с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом РФ 16 марта", — заявила Захарова на брифинге.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.