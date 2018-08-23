Россия возмущена утечкой в СМИ доклада группы экспертов ООН по КНДР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва возмущена утечкой в СМИ доклада группы экспертов ООН по КНДР, цель акции — оказание давления на определенные страны по северокорейскому досье, заявила официальный представитель МИД ФР Мария Захарова.

"Конечно, это возмутительно, еще в начале текущего месяца содержание доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по КНДР еще до его обсуждения в данном санкционном органе, в данном формате и до его официального распространения председателем Совета Безопасности все это утекло в средства массовой информации", — заявила она.

По словам дипломата, это уже не первый случай "слива" конфиденциальных документов комитета. "Конечно, это грубое нарушение правил и практики, процедур деятельности этой структуры, равно как элементарной дипломатической этики", — добавила Захарова.

"С учетом содержания доклада очевидно, что целью подобной акции является оказание на определенные страны давления по северокорейскому досье в рамках продвигаемой рядом игроков установки на сохранение так называемого "максимального прессинга" на Пхеньян", — подчеркнула она.