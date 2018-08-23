Ярошенко не помогли, несмотря на обострение заболеваний, заявили в МИД

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американская сторона не оказала медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в США, несмотря на обострение его заболеваний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские дипломаты 21 августа посетили россиянина в федеральном учреждении города Данбери, штат Коннектикут. В ходе общения выяснилось, что у него обострились в очередной раз заболевания, о чем он уведомил тюремное руководство. Однако, по состоянию на сегодняшний день, медицинская помощь так и не была ему оказана", — сказала она на брифинге.

"Одновременно представители российского генерального консульства в Нью-Йорке оказывают всевозможную поддержку находящимся в Соединенных Штатах, специально туда прибыли супруга и дочери Константина Ярошенко. Они не видели его много лет. Достигнута договоренность об организации регулярных посещений россиянина", — добавила Захарова.

Она отметила, что Россия продолжит добиваться соблюдения законных прав Ярошенко и его скорейшего возвращения на родину.

Ранее пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что жена Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Форт-Дикси", Виктория встретится с мужем 24 августа впервые за семь лет. Ранее Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что уже прибыла в Нью-Йорк с дочерью и ждет встречи с мужем.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.