В Москве призвали Лондон к взаимодействию в расследовании смерти Глушкова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию в расследовании обстоятельств смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем настаивать на информировании нас по существу расследования смерти россиянина. Вновь вынуждены констатировать, что вопреки нашим запросам, Лондон по-прежнему не предоставляет сведений о результатах рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Глушкова, который был передан британской стороне ещё 23 апреля… В очередной раз призываем британскую сторону к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами в расследовании данного дела", — сказала она на брифинге.

Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Во вторник британская полиция сообщила, что следствие обнародовало запись с камер видеонаблюдения и фотографии, на которых зафиксирован черный фургон Volkswagen. Автомобиль появился в лондонском пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков, между 19.30 и 22.30 по местному времени в воскресенье, 11 марта. Следствие намерено найти машину и опознать водителя, который может иметь полезную для расследования информацию. Полиция призывает сообщить любую информацию о фургоне и водителе. В заявлении полиции также отмечалось, что на данный момент у следствия нет оснований полагать, что Глушков был отравлен и что его смерть может быть связана с инцидентом в Солсбери.