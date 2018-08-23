В Москве призвали Лондон к взаимодействию в расследовании смерти Глушкова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию в расследовании обстоятельств смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
Во вторник британская полиция сообщила, что следствие обнародовало запись с камер видеонаблюдения и фотографии, на которых зафиксирован черный фургон Volkswagen. Автомобиль появился в лондонском пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков, между 19.30 и 22.30 по местному времени в воскресенье, 11 марта. Следствие намерено найти машину и опознать водителя, который может иметь полезную для расследования информацию. Полиция призывает сообщить любую информацию о фургоне и водителе. В заявлении полиции также отмечалось, что на данный момент у следствия нет оснований полагать, что Глушков был отравлен и что его смерть может быть связана с инцидентом в Солсбери.