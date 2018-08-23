МИД назвал обвинения в адрес России по Солсбери и Эймсбери ошибочными

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва надеется, что Лондон откажется от провокационного раскручивания темы инцидентов в Солсбери и Эймсбери, обвинения в адрес РФ ошибочны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что в Лондоне все-таки хватит здравого смысла, чтобы отказаться от провокационного раскручивания этих инцидентов и необоснованных и ошибочных обвинений, с которыми британская сторона поспешила выступить, не дождавшись результатов расследования", — заявила Захарова на брифинге.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.