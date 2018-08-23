В ФРГ арестовали задержанного по подозрению в подготовке теракта россиянина

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости. Немецкий суд принял решение об аресте 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., задержанного ранее в Берлине по подозрению в подготовке теракта, сообщила в четверг генпрокуратура Германии.

"Следственный судья Федерального суда вынес сегодня, 23 августа 2018 года, в отношении 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. постановление о предварительном заключении", — говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.