Передавшей СМИ доклад о "русских хакерах" женщине грозит рекордный срок

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудница американской компании, передавшая СМИ секретный доклад о "русских хакерах", Риэлити Виннер в случае приговора в суде города Огаста может получить рекордный по длительности срок заключения по делу о разглашении информации, сообщает радиостанция WSB со ссылкой на документы суда.

Как отмечает радиостанция, 26-летней Виннер грозит до 10 лет тюремного заключения, но, согласно ее сделке с прокуратурой о признании вины, она может получить пять лет и три месяца. Вынесение приговора ожидается в четверг.

"Правительство уведомляет суд, что, несмотря на то, что согласованный приговор ниже применяемых нормативов, это будет самым долгим сроком, отбываемым федеральным ответчиком за несанкционированное разглашение сведений СМИ", — сообщается в заявлении прокуратуры, которое цитирует радиостанция.

Отмечается, что прокуратура призывает главного судью окружного суда Рэндалла Холла согласиться на приговор, озвученный в сделке со следствием. "Если вместо этого судья решит дать ей более длительный срок, Виннер может отменить сделку о признании вины и пойти в суд", — сообщает радиостанция, указывая, что, по мнению обвинителей, недопущение судебного разбирательства позволит избежать разглашения конфиденциальной правительственной информации в новом суде.

Об аресте Виннер стало известно в июне 2017 года. Она работала в компании Pluribus International Corporation, предоставляющей услуги государственным американским ведомствам, с февраля того года и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно". По данным следствия, Виннер в мае 2017 года отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по информации источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.

Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщил о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылался на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивалось, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

В июне 2018 года Виннер признала себя виновной, пойдя на сделку со стороной обвинения.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.