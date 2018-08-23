Передавшей СМИ доклад о "русских хакерах" женщине грозит рекордный срок

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудница американской компании, передавшая СМИ секретный доклад о "русских хакерах", Риэлити Виннер в случае приговора в суде города Огаста может получить рекордный по длительности срок заключения по делу о разглашении информации, сообщает радиостанция WSB со ссылкой на документы суда.
"Правительство уведомляет суд, что, несмотря на то, что согласованный приговор ниже применяемых нормативов, это будет самым долгим сроком, отбываемым федеральным ответчиком за несанкционированное разглашение сведений СМИ", — сообщается в заявлении прокуратуры, которое цитирует радиостанция.
Отмечается, что прокуратура призывает главного судью окружного суда Рэндалла Холла согласиться на приговор, озвученный в сделке со следствием. "Если вместо этого судья решит дать ей более длительный срок, Виннер может отменить сделку о признании вины и пойти в суд", — сообщает радиостанция, указывая, что, по мнению обвинителей, недопущение судебного разбирательства позволит избежать разглашения конфиденциальной правительственной информации в новом суде.
Об аресте Виннер стало известно в июне 2017 года. Она работала в компании Pluribus International Corporation, предоставляющей услуги государственным американским ведомствам, с февраля того года и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно". По данным следствия, Виннер в мае 2017 года отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по информации источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.
Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщил о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылался на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивалось, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.