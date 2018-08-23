Российские саперы приступили к десятому этапу разминирования в Сербии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России в четверг приступили к очередному, десятому этапу гуманитарного разминирования на территории Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Он отметил, что в этом году российские и сербские пиротехники продолжат работать на военном арсенале "Парачинские утрины", где находятся неразорвавшиеся боеприпасы после пожара и взрывов 19 октября 2006 года.
"Кроме того, на местности находятся различные типы противопехотных и противотанковых мин разного калибра, снаряды зенитной артиллерии, артиллерийские снаряды, гранаты, авиационные бомбы и боеприпасы времен Второй мировой войны", — добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, программа гуманитарного разминирования территории Сербии реализуется с 2008 года и осуществляется с использованием механизмов содействия международному развитию по каналам Международной организации гражданской обороны (МОГО). За прошедшие десять лет от неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 6 миллионов 121 тысячи 439 квадратных метров. Было обнаружено и уничтожено 13,16 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, включая авиабомбы, снаряды и кассетные боеприпасы.