Российские саперы приступили к десятому этапу разминирования в Сербии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России в четверг приступили к очередному, десятому этапу гуманитарного разминирования на территории Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Двадцать третьего августа пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России приступили к работам в рамках реализации 10-го этапа программы гуманитарного разминирования "Чуприя-2" территории Республики Сербии", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году российские и сербские пиротехники продолжат работать на военном арсенале "Парачинские утрины", где находятся неразорвавшиеся боеприпасы после пожара и взрывов 19 октября 2006 года.

"Кроме того, на местности находятся различные типы противопехотных и противотанковых мин разного калибра, снаряды зенитной артиллерии, артиллерийские снаряды, гранаты, авиационные бомбы и боеприпасы времен Второй мировой войны", — добавил представитель ведомства.

По его словам, в течение шести месяцев совместному российско-сербскому отряду предстоит очистить от взрывоопасных предметов территорию площадью около 606 тысяч квадратных метров.

По данным МЧС РФ, программа гуманитарного разминирования территории Сербии реализуется с 2008 года и осуществляется с использованием механизмов содействия международному развитию по каналам Международной организации гражданской обороны (МОГО). За прошедшие десять лет от неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 6 миллионов 121 тысячи 439 квадратных метров. Было обнаружено и уничтожено 13,16 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, включая авиабомбы, снаряды и кассетные боеприпасы.