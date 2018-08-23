Суд в Риге освободил защитника нацменьшинств Гапоненко из-под стражи

РИГА, 23 авг – РИА Новости. Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года, сообщает Sputnik Латвия.

Гапоненко, выйдя из здания суда, пообщался с теми, кто пришел поддержать его, и с журналистами.

Правозащитник сообщил, что после месяцев, проведенных в тюрьме, плохо себя чувствует и ему нужно несколько дней, чтобы прийти в себя. Он пояснил, что пока не знает, когда состоится заседание суда по его делу, вероятно, у него будут ограничения на общение.

Правозащитник рассказал, что не ожидал, что суд изменит ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

"Я думал, что мне предстоит крестный путь, что я закончу свой путь в тюрьме и буду мучеником. Хорошо, что этого не произошло", — сказал Гапоненко.

Он также поведал, что следствие его пытало в тюрьме и пыталось склонить к самоубийству.

"Я думаю, что мой опыт пойдет на пользу не только русским Латвии, но и всему русскому зарубежью, всем русским в России, которые помогали мне и, я думаю, будут помогать дальше", — заключил Гапоненко.

Полиция безопасности задержала председателя "Конгресса неграждан", защитника прав нацменьшинств Александра Гапоненко 20 апреля. Днем позже был санкционирован его арест на два месяца. Заменить меру пресечения суд отказался.

Гапоненко вменяют три статьи Уголовного закона: 78-я — разжигание национальной розни, 80-я — деятельность, направленная против Латвии, 81-я "прим" — помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.

Гапоненко считает, что его арест Полицией безопасности – попытка рассчитаться за критику нарушения прав и свобод русского населения, а также остановить сбор материала о геноциде нацменьшинств в Латвии, которым он занимался.

По его словам, никаких надежд на справедливое разбирательство по его делу в Латвии у него нет – руководство страны и Министерство внутренних дел оказывают давление на суд. В этой связи Гапоненко написал открытое обращение в адрес прокуратуры Международного уголовного суда (МУС), в котором просит предотвратить преследование со стороны Полиции безопасности.

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