Россия не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой, заявил Песков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Москва не считает приоритетной темой поездку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Киев после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым на фоне большого числа проблемных вопросов у России и США, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, конечно, это в данном случае не является вопросом нашей повестки дня. У нас на повестке дня этих переговоров с Патрушевым такое количество вопросов проблемных, что подобные визиты для нас не являются приоритетной темой", — сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в Кремле обиды в связи с тем, что после переговоров с Патрушевым Болтон отправится на празднование Дня независимости Украины.

В Женеве в четверг проходят переговоры Патрушева и Болтона. Встреча идет в закрытом формате в постпредстве США при женевском отделении ООН. С российской стороны в переговорах участвует также замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Главными темами дискуссии являются двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва намерена обсудить с американской делегацией несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении РФ. При этом Россия не намерена вступать в дискуссии относительно американских условий по снятию санкций, так как ограничительные меры продолжат вводиться, невзирая ни на какие действия Москвы.

Встреча Болтона и Патрушева проходит в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки.