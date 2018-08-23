МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, обвиняемый Киевом в госизмене, оказался заложником большой политической игры и "увядающего рейтинга" украинского президента Петра Порошенко, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко ("Единая Россия").

В пятницу, 24 августа, исполнится 100 дней с тех пор, как Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство.

"Кирилл оказался в заложниках большой политической игры, увядающего рейтинга Петра Порошенко. У действующего президента скоро выборы, ему жизненно важно поддерживать и формировать образ врага в лице России, ему важно изолировать информационное пространство Украины от независимой и объективной информации о том, что происходит в самой Украине и за ее пределами", — заявил РИА Новости Ревенко.

По словам депутата, "заткнуть рот и закрыть глаза" — главные методы, которыми сейчас пользуется Порошенко, чтобы попытаться переизбраться на второй срок и удержаться у власти.

Депутат Госдумы также считает, что Вышинский оказался в заложниках, поскольку после его задержания стали звучать предложения о "некоем обмене журналиста на людей, которые получили в России реальные сроки за подготовку террористических актов".

Ревенко подчеркнул, что Вышинского обвиняют, по сути, в выполнении его профессиональных обязанностей.

"На Кирилла и его семью все эти 100 дней оказывается беспрецедентное давление, его вынуждают подписаться под тем, чего он не совершал. Сами по себе обвинения звучат абсурдно. По сути дела ему инкриминируется журналистская работа: сбор и официальное распространение информации, которая не всегда совпадала с нынешними официальными взглядами Киева. Кирилл держится мужественно, и я хотел бы еще раз выразить слова поддержки лично ему и его близким. Своих мы не бросаем", — сказал Ревенко.

Парламентарий полагает, что журналистскому сообществу и российским государственным органам необходимо продолжать давление на Киев, в том числе через международные организации, для освобождения журналиста.

"Арест Вышинского должен стать для Порошенко настоящей саднеющей занозой, которую мы рекомендуем поскорее вытащить", — подчеркнул депутат Госдумы.

Арест журналиста

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, меры Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.