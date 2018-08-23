Группа людей, захвативших в 2016 году здание ППС в Ереване, создает партию

ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Вооруженная группа "Сасна црер" (Сасунские храбрецы), захватившая в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, создаст одноименную партию и примет участие в досрочных парламентских выборах, заявил в четверг лидер группы Варужан Аветисян.

"Сасна Црер" — средневековый армянский эпос о борьбе богатырей из Сасуна (регион в исторической Армении, сейчас расположен в Турции) против арабских захватчиков. В русском переводе известен как "Давид Сасунский", в Армении его обычно переводят как "Неистовые сасунцы" или "Сасунские храбрецы".

Мера пресечения Аветисяну, проходящему по делу о захвате ППС, была изменена 17 августа, он был освобожден под личное поручительство его адвоката Тиграна Егоряна.

"На базе организации "Учредительный парламент" и военно-политической группировки "Сасна црер" будет создана партия "Сасна црер", — сказал Аветисян на созванной пресс-конференции.

По его словам, в ближайшие дни будет создана инициативная группа, которая займется разработкой программы партии и ее регистрацией.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.