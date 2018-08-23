На юге Швеции сгорели десять автомобилей

СТОКГОЛЬМ, 23 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Девять автомобилей сгорели или пострадали от огня в ночь на четверг на юге Швеции, полиция квалифицирует эти случаи как поджоги.
В 03:39 мск полиция сообщила еще об одном пожаре, в результате которого сгорел один автодом и пострадал гараж, рядом с которым находился сгоревший автомобиль. Однако в этом случае полиция не считает, что ЧП имеет криминальный характер.
По данным шведской полиции, с января по июль этого года 1835 автомобилей сгорели или пострадали от огня по различным причинам. В прошлом году за тот же период таких случаев было 2263.