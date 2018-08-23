Следователи вновь осмотрят элементы разбившегося в Смоленске Ту-154

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские и польские следователи дополнительно осмотрят элементы разбившегося в Смоленске самолета Ту-154М, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

"В ходе следствия от компетентных органов Республики Польша поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории Российской Федерации. Следственным комитетом запрос удовлетворен и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске", — сказала она.

Петренко добавила, что осмотр будет производиться следователями центрального аппарата СК РФ с участием сотрудников Главного управления криминалистики и с применением всей необходимой для фиксации хода и результатов криминалистической техники.

"Результаты проведения процессуальных действий будет переданы польской стороне в установленном законодательством порядке", — подчеркнула она.