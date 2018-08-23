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Эксперт рассказал о сроках рассмотрения в ЕСПЧ жалобы Грузии к России

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© AFP 2018 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фотоЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin

МОСКВА, 23 авг — РИА новости. Рассмотрение третьей жалобы Грузии против России в Европейском суде по правам человека может растянуться на годы, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Накануне минюст Грузии сообщил, что страна подала в ЕСПЧ третий иск против России, "жалоба касается административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними. Предыдущие иски против РФ касались депортации из России граждан Грузии и событий августа 2008 года.

Приднестровский сценарий

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Грузия подала иск в ЕСПЧ против России
Комментируя третью жалобу Грузии, Берестнев указал, что "здесь явная попытка разыграть приднестровский сценарий, используя подходы, принятые судом в делах по событиям в этом регионе Молдавии".

Он пояснил, что, "в соответствии с позицией ЕСПЧ в Европе не должно быть территорий — "серых зон", где бы не действовали гарантии, определенные европейской конвенцией по правам человека". "Соответственно, за все что происходит на той или иной территории должен отвечать не только и не столько ее номинальный "владелец", осуществляющий на этом пространстве свою юрисдикцию де-юре, но и то государство, которое имеет де-факто контроль за тем, что происходит в этом регионе", —сказал эксперт.

Он заметил, что, "если такой фактический контроль признается за этим государством, то оно (а не местные, как правило, никем или почти никем не признанные власти) несет ответственность за соблюдение прав и свобод".

По его словам, "этот подход распространяется на все соответствующие территориальные образования — как на Северном Кипре, так и в Приднестровье, Нагорном Карабахе и другие".

"И грузинские власти пытаются сыграть на этом, собрав несколько отдельных случаев с неясной фабулой", — отметил Берестнев.

Перспективы жалобы

Грузия. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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При этом главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" указал, что "некая перспектива у такой жалобы есть, но, учитывая политическое измерение межгосударственных жалоб, представляется, что это история на многие годы".

"В отличие от индивидуальных жалоб, которые при сформированной правовой позиции Суда рассматриваются значительно быстрее, хотя также не один год", — добавил он.

"Так что грузинская сторона создает себе запасные "аргументы" в возможном диалоге с Россией о нормализации положения в закавказских регионах, который рано или поздно начнется", — заключил эксперт.

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