Китай поддержал усилия России по урегулированию афганского вопроса

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Китай поддерживает позитивные усилия России по мирному урегулированию афганской проблемы и поддерживает тесный контакт по участию в конференции в Москве, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Политическое решение афганского вопроса неотделимо от поддержки и помощи международного сообщества и соседних государств. Китайская сторона поддерживает позитивную роль российской стороны в мирном урегулировании афганского вопроса. Что касается конференции в Москве, то мы сейчас поддерживаем тесный контакт с российской стороной по этому вопросу", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он добавил, что китайская сторона готова совместно с другими сторонами делать усилия для установления мира и стабильности в Афганистане.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации Московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе.