Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Донецк

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Автоколонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Донецк, она доставила около 360 тонн детских продуктовых наборов и медикаментов, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В ДНР прибыл 80-й по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ. Колонна сформирована из 29 автомобилей. В ее состав вошли детский продуктовые наборы общим весом около 266 тонн, а также медикаменты и медицинское оборудование – 95 тонн", — сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

На данный момент началась разгрузка автомобилей. По ее завершению состоится награждение сотрудников МЧС РФ ведомственными наградами МЧС ДНР и памятными сувенирами.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 26 июля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в сентябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 79 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.