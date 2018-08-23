Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (179)

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Архивное фото

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Архивное фото

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск для разгрузки, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Машины гуманитарного конвоя МЧС РФ пересекли границу и прибыли в Луганск для разгрузки", — сообщили в ведомстве. По данным МЧС ЛНР, доставлено 135 тонн продуктовых наборов и 35 тонн медоборудования и медикаментов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 26 июля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в сентябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 79 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.