Порошенко проинформировали о заключенных в России украинцах

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что вместе с омбудсменом Людмилой Денисовой доложили президенту страны Петру Порошенко последнюю информацию о пленных в Донбассе и заключенных в РФ украинцах.

"С Людмилой Денисовой обменялись информацией о ситуации с заложниками и политзаключенными, скоординировали дальнейшие шаги для освобождения незаконно удерживаемых украинцев в РФ и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области). Доложили президенту Петру Порошенко последнюю информацию о заложниках", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона прилагает все усилия, чтобы разблокировать вопрос освобождения украинцев.

Ранее Денисова заявила, что 22 россиянина, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, написали заявления на имя президента РФ, в которых просят обменять их на заключенных в России украинцев.

Российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко ранее договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Максима Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает письма от Денисовой.