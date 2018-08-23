Индия не будет просить помощи у других стран в восстановлении штата Керала

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Индия не планирует принимать финансовую помощь от зарубежных правительств для восстановления южного штата Керала, который с 8 по 20 августа находился во власти мощнейших муссонных ливней, заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Правительство Индии глубоко ценит предложения ряда стран, в том числе иностранных властей, об оказании помощи и восстановлении районов, пострадавших от трагических наводнений. В соответствии с действующей политикой, правительство Индии намерено задействовать внутренние ресурсы для этих целей. Тем не менее, мы приветствуем пожертвования в фонды помощи премьер-министра и главного министра Кералы от представителей индийской диаспоры, а также международных объединений, таких как другие фонды", — сказал Кумар.

Как рассказали РИА Новости в индийском МИД, ранее с инициативой оказания помощи пострадавшему от удара стихии штату Керала выступили ряд стран, в том числе ОАЭ. В частности, Эмираты пообещали выделить около 100 миллионов долларов, а несколько крупных бизнесменов, по данным местных СМИ, уже пожертвовали для этих целей суммарно свыше 10 миллионов долларов. Предварительный ущерб, причиненный Керале в результате обильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней, оценивается примерно в 200 миллиардов рупий (около 2,9 миллиарда долларов).

Отказ центральных властей от иностранной помощи в восстановлении Кералы спровоцировал критику со стороны администрации штата. Так, министр финансов Кералы Томас Исаак написал в своем аккаунте в Twitter: "Мы попросили центральное правительство выделить 22 миллиарда рупий; в ответ они дают нам драгоценные 6 миллиардов. Мы не просили о помощи ни одно зарубежное правительство, однако власти ОАЭ добровольно предложили нам 7 миллиардов рупий. Но нет, заявляет наше правительство, принимать иностранную помощь ниже нашего достоинства. Это политика собаки на сене", — написал возмущенный министр.

Схожей точки зрения придерживается и главный министр штата Пинарайи Виджаян. Как информирует телеканал NDTV, Виджаян заявил о намерении попытаться убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди в необходимости принять финансовую помощь от ОАЭ — страны, в которой проживает большая индийская диаспора, преимущественно, из Кералы.

Согласно последним данным, число жертв в этом штате с 8 августа превысило 400 человек. Интенсивность осадков за последние несколько дней здесь значительно снизилась, что позволило местным властям сосредоточить усилия на восстановлении региона. Медикаменты, питьевая вода и базовые продукты питания доставляются по морю и воздуху в портовый город Кочин, откуда впоследствии распределяются по различным населенным пунктам, некоторые из которых полностью затоплены.

По оценкам местных властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние 100 лет. Сезон дождей продолжается в Индии, как правило, до конца сентября.