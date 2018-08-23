СМИ сообщили о готовности Трампа рассмотреть помилование Манафорта

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщила журналист Fox News Эйнсли Эрхардт.

Интервью Эрхардт с Трампом выйдет в эфир в четверг.

"Он упомянул помилование Манафорта… Он сказал, что рассмотрит это", — сказала Эрхардт на видео, которое появилось в Twitter-аккаунте Fox News.

Присяжные признали Манафорта на этой неделе виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом и банковском мошенничестве, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Президент США может помиловать осужденных за федеральные преступления, таких как Манафорт, но не за преступления, рассматривавшиеся в судах конкретных штатов. Президентское помилование обжалованию не подлежит.

Несмотря на серьезный политический ущерб, который может принести президенту помилование своего бывшего соратника, к этому шагу прибегали многие президенты в прошлом — в частности, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Вопросы вызвало и решение Барака Обамы помиловать основателя ячейки террористической организации, боровшейся за независимость американского владения Пуэрто-Рико.